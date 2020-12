Kamouraska : Le Haut-Pays entrepreneurial en explosion

L’agent de développement pour le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska Alexandre Bibeau n’en revient tout simplement pas, une fièvre entrepreneuriale semble avoir atteint le Haut-Pays. Depuis cinq ans, il recense pas moins de 50 nouvelles entreprises qui ont élu domicile dans l’une ou l’autre des sept municipalités qui composent le Parc.

Il y a bien sûr les producteurs agricoles, notamment les maraîchers qui se sont multipliés à un rythme effréné cette année, ainsi que l’exploitation forestière, autre secteur d’activité économique déjà bien connu dans le Haut-Pays de Kamouraska. Il semble toutefois que l’économie du Haut-Pays se soit davantage diversifiée au cours des dernières années.

Selon le recensement effectué par Alexandre Bibeau, c’est une cinquantaine de nouvelles entreprises qui ont vu le jour ces dernières années à Saint-Alexandre, Saint-Joseph, Sainte-Hélène, Saint-Bruno, Mont-Carmel, Saint-Gabriel-Lalemant ou même Saint-Onésime-d’Ixworth.

Si le domaine agroalimentaire est sans contredit celui qui a vécu une courbe exponentielle, d’autres secteurs d’activités qui passaient jadis sous le radar tirent désormais leur épingle du jeu. Le domaine de l’hébergement touristique, par exemple, en est un qui s’est diversifié ces dernières années, sans oublier le milieu de l’art et de l’artisanat, celui qui a le plus surpris l’agent de développement.

« On n’est peut-être pas encore rendu au point où les touristes vont quitter massivement le littoral pour monter dans les terres, mais on se rend compte que le Haut-Pays alimente de plus en plus le littoral en produits de toutes sortes », observe-t-il.