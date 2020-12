La campagne « L’économie de proximité ; ça fait du bien à tous ! » de Développement économique La Pocatière (DELP) a connu un vif succès sur les réseaux sociaux.

Sous forme de dix publicités vidéo illustrant la diversité et la richesse de l’offre commerciale du milieu pocatois, les capsules ont été diffusées en continu depuis octobre dernier. L’initiative a suscité des réactions fort positives sur le web, ayant permis de rejoindre 37 563 internautes à ce jour. Près de 60 000 visionnements ont par ailleurs été enregistrés jusqu’à maintenant.

Ceci a eu un impact important sur la page de Développement économique La Pocatière, dont le nombre d’abonnés a bondi de 20 %. La campagne a été réalisée avec l’apport et la créativité d’une entreprise pocatoise, l’Agence A@Z Multimédias, spécialisée en production vidéo.

« Ce sont tous les membres de notre communauté qui se sont reconnu au travers ces messages mettant en relief les rapports humains dans nos relations marchandes et comment il est important d’en prendre soin afin de garder nos milieux de vie bien vivants et dynamiques. C’était aussi une façon pour DELP d’être solidaire avec nos marchands et de rendre hommage à leur résilience et à leur grande capacité d’adaptation dans cette période hors du commun que nous traversons actuellement », d’indiquer M. Joël Bourque, directeur à Développement économique La Pocatière.