La députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx remercie les travailleurs essentiels de son comté

La députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx tenait à souligner les efforts et le dévouement des travailleurs essentiels de Côte-du-Sud.

En tout, ce sont plus de 60 sacs-cadeaux qui ont été distribués dans les écoles, les centres de la petite enfance (CPE) et les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) du territoire. Chaque établissement pourra faire tirer le contenu du panier ou simplement distribuer les produits au sein de son équipe.

Dans le but de mettre en valeur les produits locaux et régionaux, tout en encourageant l’achat local, les paniers ont été achetés via la boutique en ligne du Marché L’Islet -sur-Terre qui regroupe plus de 600 produits d’une trentaine de producteurs de la région.