La division agricole d’Avantis passe en mode coentreprise

Une approche plus directe, plus souple et plus efficace. Ces promesses ambitieuses sont celles issues du nouveau partenariat d’affaires entre Avantis Coopérative et Sollio Agriculture, mariée en partie depuis le 1er novembre dernier.

Il ne s’agit pas d’une fusion des deux entités, mais d’une nouvelle coentreprise qui résulte de l’union des volets agricoles d’Avantis Coopérative et Sollio Agriculture qui étaient en quelque sorte la continuité de l’un et de l’autre. Avant le regroupement de leurs activités, Sollio agissait principalement comme le grossiste d’Avantis, et ce dernier, comme détaillant auprès des producteurs.

« En regroupant les volets agricoles des deux coopératives sous forme de coentreprise, on vient éliminer un intermédiaire », résume Denis Lévesque, président d’Avantis Coopérative.

Un partenariat gagnant-gagnant pour les membres qui à moyen long terme doit être plus agile et permettre des économies d’échelle par l’élimination des intermédiaires.

« Tout ce qui est service à la ferme, entre autres les approvisionnements en moulée et en suppléments, les semences, le service-conseil et une bonne partie des élevages d’Avantis se trouvent désormais sous le chapeau de cette nouvelle coentreprise, l’équivalent de la moitié de la business de la coopérative », indique Denis Lévesque.

Gouvernance

La création de cette coentreprise n’a pas été soumise au vote des membres, contrairement à la fusion qui a mené à la création d’Avantis en 2018. Le projet avait toutefois été présenté comme la prochaine étape à faire en lien avec la vision 2020 de consolidation des coopératives agroalimentaires à l’échelle provinciale, d’indiquer le président d’Avantis Coopérative.

Autonome avec son propre conseil d’administration, la nouvelle coentreprise est tout de même redevable au CA d’Avantis et ce dernier pourra lui donner des orientations. Ce conseil d’administration de Sollio & Avantis Agriculture coopérative est d’ailleurs composé de représentants des deux organisations à l’origine du mariage.

La direction générale de cette nouvelle coentreprise a été confiée à Marc Nadeau, fort de 29 années d’expérience au sein du milieu agricole et de son réseau coopératif. Son travail sera effectué de concert avec celui des directions générales d’Avantis Coopérative et Sollio Agriculture.