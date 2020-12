La Ferme ViGo remporte un quota de production de 6000 poules pondeuses

Léda Villeneuve et Jean-François Goulet ont vu leur vie prendre une tournure à la fois positive et inespérée le 12 novembre dernier. Le couple copropriétaire de la Ferme ViGo de Saint-Onésime-d’Ixworth a eu la chance de remporter un quota de 6000 poules pondeuses leur permettant de démarrer leur production d’œufs de consommation dès l’an prochain.

Léda et Jean-François ont remporté ce quota en participant au « Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs » de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec.

Léda et Jean-François ont appliqué à ce programme à six reprises par le passé, en 2010, 2011, ainsi qu’au cours des quatre dernières années. 2020 a finalement été la bonne.

« C’était cette année ou jamais. L’an prochain, je vais avoir 40 ans et les règlements ne nous auraient pas permis de participer. C’est un programme destiné à relève », précise Léda.

Le prix étant colossal, le travail accompagnant la mise en candidature l’est tout autant, d’assurer le couple. Léda et Jean-François estiment avoir investi au moins 300 h dans la préparation du plan d’affaires et les différents stages réalisés chez des producteurs d’œufs afin de récolter le maximum d’informations nécessaires à leur candidature.

Le comité de sélection chargé d’évaluer chacun des dossiers soumis devait s’assurer que les projets respectaient les conditions édictées par le programme en ce qui a trait à la formation académique, la localisation de l’entreprise, l’environnement, la gestion financière et les normes et conditions de production. Les candidatures retenues se qualifiaient ensuite au tirage au sort du quota de 6000 pondeuses. Deux étaient attribués cette année.

« On veut démarrer notre production dès novembre 2021. Le bâtiment qui va abriter les pondoirs va s’élever à l’intersection du 6e rang et de la route Drapeau dans les prochains mois. On prévoit travailler selon les nouvelles normes en matière de bien-être animal », ajoute Léda Villeneuve.