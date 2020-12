La MRC de Kamouraska soutient Moisson Kamouraska pour ses paniers de Noël

Lors de sa séance ordinaire du 25 novembre 2020, le Conseil de la MRC a décidé de faire un don de 3 000 $ à Moisson Kamouraska pour contribuer aux paniers de Noël de l’organisme.

Moisson Kamouraska est toujours très sollicité pendant le temps des fêtes et les paniers de Noël sont très attendus. C’est encore plus vrai en cette année qui a été plus difficile pour bon nombre de personnes. Par ailleurs, les mesures sanitaires en vigueur en raison de la pandémie complexifient grandement la préparation des paniers de denrées. Moisson Kamouraska a donc plus que jamais besoin de dons en argent pour poursuivre sa mission essentielle dans le contexte actuel.

« En cette période particulière, il tient à cœur aux membres du Conseil de la MRC de participer financièrement et ainsi de permettre à Moisson Kamouraska d’aider un plus grand nombre de citoyens et de leur offrir une plus grande diversité de produits », explique M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

Pour soutenir Moisson Kamouraska, rendez-vous sur https://moissonkamouraska.org/don/.