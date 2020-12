La rivière Ferrée en voie d’être libérée de la berce du Caucase

Les interventions réalisées cet été par une équipe de quatre personnes embauchées à temps plein ont permis de donner un coup de barre à une colonie de 2 km de longueur entre les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise, une des plus imposantes se trouvant sur son territoire, de l’avis de l’OBV. La rivière Ferrée, rappelons-le, est de plus en plus utilisée pour les activités récréatives, notamment la pratique du kayak.