Lancement d’une campagne régionale de valorisation de l’achat local au Kamouraska

À l’aube du temps des Fêtes, le comité socioéconomique du Kamouraska dévoile sa campagne de valorisation de l’achat local sous le thème « Offrir le Kamouraska, ça nous rapproche ! »

Plus que jamais, il importe de rester unis et solidaires tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Le portail lekamouraska.com compte désormais une nouvelle page Internet dédiée à l’achat local : lekamouraska.com/acheterlocal.

Sur cette vitrine favorisant l’économie de proximité, on retrouve des initiatives en matière d’achat local menées par des municipalités et des organismes, un répertoire des entreprises et des commerces, des suggestions d’idées cadeaux, un calendrier des marchés de Noël, des offres spéciales pour les célébrations, une liste des artistes et des artisans et, pour concocter un menu aux saveurs 100 % locales, une liste des producteurs, des transformateurs et des restaurateurs d’ici. L’ensemble de ces outils sera diffusé sur les réseaux sociaux. Dès le mois de janvier, cette section du portail sera bonifiée et continuera d’héberger du contenu pour favoriser l’achat de proximité dans les habitudes de consommation des citoyens du Kamouraska.

Enfin, tous les commerçants et les entrepreneurs sont invités à publier leurs offres et leurs actualités sur le groupe Facebook « Achat local Kamouraska et L’Islet » afin de profiter et de bénéficier d’une visibilité accrue en cette période stratégique d’achats des Fêtes. La population est également invitée à rejoindre ce groupe pour ne rien manquer.