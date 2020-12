Lavage des mains du personnel en santé : la cible pas atteinte en 2019-2020

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait ciblé un taux de 80 % pour les pratiques exemplaires d’hygiène des mains chez le personnel, mais c’est finalement un taux de 64,8 % qui est atteint en 2019-2020. Précisons que ces statistiques sont antérieures à la pandémie (mars 2019 à mars 2020).

Les statistiques se sont toutefois améliorées et le Kamouraska s’en tire plutôt bien. Les taux observés des hôpitaux varient entre 54 % (Matane et Rimouski) et 79 % (Kamouraska, CH de La Pocatière).

Le résultat global pour toute la région démontre une amélioration de 9,1 %.

« Pour l’ensemble des installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent auditées en 2019-2020, les taux de conformité sont de 65,8 % pour les infirmières et infirmières auxiliaires (augmentation de 9,6 %), de 68,1 % pour les médecins (augmentation de 12 %) et de 60,9 % pour les préposés aux soins (augmentation de 6,6 %). Enfin, les taux de conformité demeurent plus élevés après un contact avec un patient ou son environnement (72,2 %), comparativement à avant un contact avec un patient ou son environnement (54,8 %) », peut-on lire dans le rapport annuel.

Rappelons qu’un plan d’action stratégique a été instauré en janvier 2018 afin d’améliorer les taux de conformité des soignants et de développer une culture en hygiène des mains. Il est toujours en déploiement pour améliorer l’adhésion à la pratique exemplaire d’hygiène des mains. Des observations sont faites et les résultats sont validés par les infirmières en prévention et contrôle des infections.

« La poursuite de la mobilisation générale des services et du personnel, incluant les médecins, du CISSS du Bas-Saint-Laurent est encouragée pour changer la culture entourant l’hygiène des mains et atteindre la cible de 80 % l’an prochain », conclut-on.