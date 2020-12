Le centre d’Équithérapie La Remontée disposera d’une nouvelle aire de détente dès le printemps

Le Centre d’Équithérapie La Remontée a pour mission d’offrir, aux personnes ayant des besoins particuliers et à toute la population, des services équestres diversifiés et adaptés favorisant le développement global et l’accomplissement de soi.

Les personnes en situation de handicap ont une plus grande fatigabilité et ont besoin d’un temps de récupération plus long pour préserver leur équilibre. Le projet initié il y a deux ans sera complété au printemps prochain. Un gazebo verrière bien aménagé et accessible aux fauteuils roulants permettra à la clientèle d’avoir un espace de détente, à proximité de l’écurie et de l’atelier, dans une zone ombragée pour se protéger du soleil. Adjacent au boisé et à un enclos de mise en liberté des chevaux, les personnes pourront profiter de la beauté et de la sérénité du paysage. Cette aire de détente pourra aussi bénéficier aux familles et aux proches qui voudront prendre un moment de répit pour se ressourcer.

À La Remontée, quels que soient leur âge, leurs besoins ou leurs objectifs, tous sont réunis dans une atmosphère inclusive, légère où l’on oublie ses différences et ses défis quotidiens. L’inauguration officielle aura lieu au printemps 2021 lorsque tous les aménagements seront prêts. Il s’agit d’un projet ambitieux et il aura fallu deux années et plusieurs généreux partenaires pour réunir tous les fonds et matériaux nécessaires pour le réaliser.