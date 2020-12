Le concept ULTIMA-ÉCO de Linéaire Écoconstruction reconnu

L’entreprise Linéaire Écoconstruction de L’Islet a été coiffée du « Galon de la semaine » de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) dans la catégorie « Produits et techniques durables ». Ce prix lui a été attribué pour son concept de construction ULTIMA-ÉCO qui fait actuellement l’objet d’un ambitieux projet de recherche.

Linéaire Écoconstruction se démarque depuis quelques années à l’échelle provinciale avec ses maisons qui allient charpentes en bois massif et matériaux biosourcés, à partir de techniques de construction respectueuses de l’environnement. Ce concept de construction distinctif appelé ULTIMA-ÉCO par l’entreprise est ce qui a retenu l’attention de l’APCHQ.

« On est seulement membre de l’APCHQ depuis l’an passé. C’est notre premier prix. C’est une très belle reconnaissance, d’autant plus qu’on a travaillé très fort ces derniers mois à pousser encore plus loin notre concept ULTIMA-ÉCO », déclare Samuel Pépin-Guay, copropriétaire de l’entreprise avec son frère Dominique.