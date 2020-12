Préoccupé par l’état d’esprit de ses citoyens en raison de la pandémie, le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux organise un réveillon virtuel qui culminera par une pièce collective où la population est déjà invitée à participer.

« Les derniers mois n’ont pas été faciles. J’en suis malheureusement témoin tous les jours. D’un naturel proactif et positif, je ne pouvais rester insensible à cette situation », a dit le député Généreux.

Il a donc fait appel à des diffuseurs et artistes locaux pour préparer un réveillon, le « Réveillon à Bernard », soit un concert gratuit, en direct sur Facebook, le 24 décembre à 19 h.

Les artistes du réveillon ont choisi leurs airs préférés du temps des fêtes. Tout a été enregistré préalablement à Rivière-du-Loup et Montmagny.

Sophie Pelletier, Alexandre Patry et son frère Guillaume, Guillaume Leclerc, Éléonard Caron St-Pierre (danse) sur une pièce de Marc Larouche, Réal Chouinard (Time it Was) et son fils Fabrice, Geneviève Roussel avec Manon Thériault, Jane Laforest et ses collègues professeurs du Camp musical, Marie Michelle ainsi que les jeunes chanteurs de l’École de musique Alain-Caron sont les artistes invités.

Œuvre collective

Pour terminer le spectacle, les citoyens, particulièrement les passionnés de chant et de chorales, sont invités à s’enregistrer en train de chanter le refrain de la pièce Hallelujah de Leonard Cohen. La pièce, avec l’ensemble des vidéos reçues, sera présentée à la toute fin.

« La pièce finale sera spéciale et collective. Il suffit de remplir le formulaire disponible sur les réseaux sociaux. Les gens recevront ensuite la partition, un lien YouTube avec la musique d’accompagnement à utiliser et la marche à suivre », a résumé Mathieu Rivest, directeur du camp musical de Saint-Alexandre, qui agit comme directeur artistique.

Le côté technique de la diffusion sera assuré par Pascal Giard des Productions Giard. Christian Noël des Arts de la Scène de Montmagny agit en tant que coordonnateur artistique. « Apporter un peu de joie et de bonheur ces temps-ci ce sera très bien apprécié. Au-delà du spectacle, ce sont de belles rencontres et un partage d’expertise qui vont se poursuivre jusqu’à la diffusion », a-t-il indiqué.

L’ensemble des informations et le spectacle seront diffusés sur la page Facebook publique du député.