Le gouvernement annule les rassemblements de Noël

Les Québécois ne pourront pas se réunir avec leurs amis ou leurs familles pour un maximum de 10 personnes à deux reprises du 24 au 27 décembre, comme prévu.

En zone orange, les mêmes mesures demeurent, soit la possibilité de se réunir à deux adresses pour un maximum de six personnes, en tout temps, Noël ou pas.

Le premier ministre François Legault n’a pas attendu le 11 décembre pour rendre sa décision et annule la possibilité de s’isoler une semaine avant les Fêtes et une semaine après, en échange de la possibilité de se rassembler à 10 personnes durant quatre jours à Noël, à deux reprises.

Les mesures des zones vertes, jaunes et oranges restent les mêmes.

François Legault a indiqué qu’il avait espéré que les cas diminuent après la mise en place de mesures plus sévères entre autres avec les zones rouges, mais ce ne fut pas le cas.

Les hospitalisations sont passées de 285 le 1er octobre à 499 le 1er novembre et à 737 le 3 décembre. On s’attend à une augmentation des hospitalisations. La situation est fragile dans plusieurs hôpitaux.

Les décès sont aussi à la hausse en cette deuxième vague. Le 1er octobre c’était neuf décès en moyenne, le 1er novembre, 20 décès par jour, et aujourd’hui à 30 décès. C’est toutefois 80 % moins que lors de la première vague.

“Quand on regarde la situation, on se rend à l’évidence que ce n’est pas réaliste de penser qu’on va réussir à réduire la progression du virus de façon satisfaisante d’ici Noël”, a dit François Legault. “On doit penser au personnel déjà fatigué, à nos parents et nos grands-parents… il n’y a personne au Québec qui veut regretter toute sa vie d’avoir contaminé sa mère ou son grand-père”.

Le premier ministre a aussi rappelé que les résidents des zones rouges devaient appliquer les mêmes mesures qu’en zone rouge, s’ils doivent se déplacer dans une zone orange, jaune ou verte.

Mentionnons que le Bas-Saint-Laurent enregistre 45 cas de coronavirus en ce jeudi, aucun dans le Kamouraska. Il s’agit d’une augmentation record.