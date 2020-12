Le Groupe automobile Fréchette Thibaut fait l’acquisition de Montmagny Mazda

Malgré la pandémie, le Groupe automobile Fréchette Thibault (GFT) continue de voir grand. Le Groupe aux rênes de Fréchette Ford, de Thibault GM Montmagny et de Thibault GM La Pocatière annonce officiellement avoir fait l’acquisition de Montmagny Mazda, le concessionnaire automobile situé au 201, boulevard Taché Ouest à Montmagny.

« Nous sommes ravis d’intégrer Montmagny Mazda au Groupe automobile Fréchette Thibault qui se spécialise dans la vente et l’entretien de véhicules neufs et usagés. L’expertise de l’équipe en place, combinée à la nôtre, augmentera la capacité du Groupe à desservir les clients de la région », a déclaré M. Francis Fréchette, président.

Cet investissement permet, d’une part, d’accroître l’offre du GFT avec une gamme de véhicules complémentaires à celles existantes (Ford, Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac) et, d’autre part, de bénéficier d’une synergie qui consolidera la présence du Groupe dans le marché automobile régional tout en maintenant son plan d’affaires afin de poursuivre sa croissance et sa notoriété dans le milieu. Cette acquisition s’allie bien à l’orientation que le Président du GFT et son associé, M. Christian Thibault, valorisent : offrir un service professionnel compétitif et une vaste gamme de véhicules pour tous les types de clientèles, peu importe leurs budgets et leurs besoins.

L’ajout de ce quatrième joueur au sein du Groupe automobile apporte ainsi une foule d’avantages aux clients qui auront accès à de nombreux produits tout en bénéficiant de la vaste expérience et des connaissances approfondies d’un réseau de concessionnaires, et ce, même si chaque concession demeure unique en détenant son propre modèle d’affaires et sa propre image de marque. D’ailleurs, le GFT a profité de l’occasion pour revamper son logo ainsi que celui de son nouveau membre.

Deux identités visuelles distinctes unifiées par des traits communs ; l’élégance et la complexité — en référence au processus de design des produits offerts par le Groupe. Notons que les deux associés natifs de Montmagny étaient, depuis un certain temps, à la recherche d’une opportunité d’affaires en vue de faire grandir le Groupe.

« Dans le contexte socioéconomique actuel, c’est devenu viscéral pour nous de faire bouger le secteur commercial en investissant dans notre milieu. Montmagny Mazda s’est rapidement imposé dans nos plans stratégiques de développement », ajoute M. Fréchette qui se démarque comme entrepreneur et hommes d’affaires magnymontois depuis 2010.