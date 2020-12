Le meilleur cadet de la Marine au Québec provient de la région

Le Maitre de première classe Colin Lavergne du Corps de cadets de la Marine royale Canadienne J.E. Bernier de L’Islet détient maintenant le titre du meilleur cadet de la Marine au Québec.

Il a remporté le Trophée de la Présidence remis par la Ligue navale du Canada, Division du Québec.

Modeste, le jeune homme de 16 ans dit vouloir utiliser cette visibilité pour faire connaître le mouvement des cadets.

« C’est un honneur pour moi de recevoir un prix de cette envergure. Ça me permet de promouvoir mon corps de cadet à l’extérieur et de représenter le mouvement des cadets de la Marine autant dans ma région qu’au Québec. Ça représente des années de travail qui sont enfin récompensées et l’opportunité pour moi de partager mon expérience dans le programme », a confié Colin Lavergne.

Malgré son jeune âge, Colin a un parcours très impressionnant. Il s’est inscrit dans le Programme des cadets, plus précisément dans le Corps de cadets de la Marine J.E. Bernier de L’Islet, dès le jour de son douzième anniversaire, en mai 2016. Il s’est alors découvert une passion pour la voile et, un peu plus tard, pour le biathlon.

Il a obtenu, au cours des dernières années, différentes récompenses grâce au Programme des cadets, dont la Médaille d’Excellence de la Légion royale du Canada, la Médaille de service des cadets de la Marine, la Médaille Lord Strathcona, la Médaille du Duc D’Édimbourg, niveau argent, le titre de Top cadetdeux années de suite au HMCS Ontario, le titre de Meilleur cadet de division au CEC Bagotville et de très nombreux trophées au CCMRC J.E. Bernier.

Au niveau académique également, au Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, Colin, qui habite Montmagny, a récolté des honneurs : Prix de leadership Victorin-Germain Dôme d’Or, Étudiant par excellence, Personnalité étudiante (scolaire et parascolaire), Dôme d’Argent pour son implication au Gouvernement Étudiant, 2eplace au Concours d’art oratoire Painchaud, Prix Enrichissement du milieu, Prix Étudiant musique et Prix Révélation de l’année.

« J’aime parler de ce qui me tient à cœur et j’aime rassembler et embarquer les gens dans mes projets de fou. Ce qui peut être très utile quand il est question d’être un ambassadeur », dit-il.

Le titre de Meilleur cadet de la Marine du Québec se veut être la plus haute récompense décernée par la Division à un cadet de la Marine afin que celui-ci représente les cadets de la Marine et la Ligue navale dans la communauté. En plus du trophée, il reçoit une bourse de 1 000 $.

Pour la suite, Colin Lavergne a plusieurs projets en tête, qui ont tous le même but. « Faire découvrir le programme des cadets à plus de personnes possible. Le programme m’a donné une foule d’opportunités et je compte bien les partager et inciter les gens à y prendre part. La façon de s’y prendre peut varier. Ça peut être via des conférences ou activités dans les écoles ou des événements pour faire la découverte d’activités proposées par les cadets dans les municipalités, par exemple », conclut-il.