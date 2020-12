Le sapin de la Fondation de l’Hôpital brille de tous ses feux

L’ambiance ne pouvait pas être plus féérique : une température douce, quelques flocons de neige et la voix chaude et juste du jeune Émile Lizotte de Saint-Onésime-d’Ixworth. L’illumination de l’arbre de Noël de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima dans le cadre de la campagne de financement régionale « La grande illumination » a certainement apporté un baume sur les cœurs le 9 décembre dernier.

450 lumières se chargent maintenant de faire briller le sapin de Noël de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima sur le toit à l’accueil du centre hospitalier pocatois. Émile Lizotte est celui qui a enfoncé l’interrupteur permettant à cet arbre de prendre l’allure majestueuse à laquelle il était destiné à la suite de son interprétation a capella du classique du temps des fêtes « Mon beau sapin ».

Réalisée devant une foule réduite de 25 personnes en raison des règles prescrites par la Santé publique pour les rassemblements extérieurs, l’illumination du sapin a tout de même été diffusée en direct sur la page Facebook de la Fondation. L’initiative s’est inscrite dans un mouvement régional appelé « La grande illumination », une campagne de financement lancée le 13 novembre dernier au profit des fondations hospitalières du Bas-Saint-Laurent. De La Pocatière à Matane, la date du 9 décembre à 18 h 30 avait été arrêtée pour procéder à l’illumination des sapins qui demeureront ainsi jusqu’au 1er janvier 2021.

« L’objectif de la campagne régionale est de 10 000 lumières à 5 $ chacune. Au Kamouraska, on s’est fixé un objectif de 1000 lumières pour un total de 5000 $ », indique la directrice générale de la Fondation Maryse Pelletier.

D’un bout à l’autre du Bas-Saint-Laurent, la réponse à la campagne est fort positive, confirme-t-elle. Localement, la Fondation est à mi-chemin de son objectif. Maryse Pelletier espère ardemment le dépasser et elle croit que ce souhait est possible. La campagne se poursuit jusqu’au 31 décembre sur le site internet de la Fondation et elle souligne que plusieurs tirelires ont aussi été placées dans des commerces locaux pour accueillir les dons en argent. D’agréables surprises pourraient donc survenir lors du décompte final.

« L’argent amassé servira à gâter nos aînés en CHSLD en leur offrant douceur et réconfort. On sort de la mission habituelle de la Fondation qui est plutôt d’acheter des équipements pour les installations du CISSS au Kamouraska, mais 2020 est une année particulière et nos personnes en CHSLD ont été très isolées à cause de la pandémie », poursuit Maryse Pelletier.

Les deux CHSLD du Kamouraska — Centres d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme et Villa Maria de Saint-Alexandre — se sont aussi vus fournir un sapin qui a été illuminé au même moment que celui de l’hôpital. Ils sont chacun garnis de 300 lumières. Ils servent à stimuler l’esprit des fêtes, mais également à démontrer de la solidarité aux travailleurs de la santé, particulièrement éprouvés par la COVID-19.

Les fondations hospitalières bas-laurentiennes n’excluent pas de ramener le concept de « La grande illumination » l’an prochain.