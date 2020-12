Légère hausse des taxes de services à La Pocatière

Le conseil municipal de la Ville de La Pocatière a adopté, lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, un budget équilibré de 9 079 309 $, en faible diminution de 0,10 % par rapport à l’exercice budgétaire 2020.

Le taux de la taxe foncière générale pour le résidentiel demeure à 0,96 $/100 $ d’évaluation. Pour ce qui est du taux de la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels, il reste à 1,46 $/100 $ d’évaluation. La Ville ne prévoit aucun changement pour les taxes spéciales reliées aux emprunts pour le développement résidentiel, le Centre Bombardier et les bâtiments municipaux. Toutefois, une diminution s’applique pour les véhicules municipaux.

Globalement, les taxes spéciales diminuent de 0,01 $/100 $ pour passer de 0,185 $/100 $ à 0,175 $/100 $. Pour équilibrer son budget, la Ville annonce une hausse de la taxe de service relative à l’égout qui passe de 138 $ à 153 $ ainsi que la taxe de service relative aux matières résiduelles qui passe de 185 $ à 210 $. La taxe de service relative à l’aqueduc a, quant à elle, diminué pour passer de 180 $ à 170 $. La taxe de service relative à l’usine de filtration est maintenue au même taux qu’en 2020, soit 40 $. Parmi les principales charges financières pouvant expliquer le budget 2021 et les taux de taxes établis, on note une hausse considérable de la tarification pour le traitement des matières recyclables et pour le coût de la collecte et du transport des matières résiduelles, puisque la Ville était en renouvellement de contrat pour 2021. Le contrat est d’une durée de trois ans avec deux options de renouvellement d’une année chacune. S’ajoutent à cela, la croissance de la quote-part versée à la Sûreté du Québec, les élections qui auront lieu en novembre 2021, la réalisation d’études consacrées à des travaux aux infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la base des priorités établies au plan d’intervention, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre des priorités de la nouvelle Politique culturelle et de la Politique familiale et amie des aînés afin d’harmoniser les actions des services municipaux avec les réalités des familles et des aînés.

La part du budget consacrée au remboursement de la dette est stable à 11,34 %, comparativement à 11,37 % en 2020. Le coût de la dette représente un montant de 1 029 825 $, dont 228 825 $ seront affectés aux intérêts, alors que 801 000 $ représentent la partie du capital remboursé. Le plan triennal d’immobilisations prévoit des investissements totaux de 8 161 575 $ pour les années 2021, 2022 et 2023. En 2021 seulement, un montant de 1 458 575 $ est prévu et sera principalement consacré à des travaux sur les infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la base des priorités établies au plan d’intervention et à des aménagements aux infrastructures et espaces récréatifs. Des montants seront aussi consacrés à des travaux de voirie, à l’achat de véhicules pour les Services techniques, au projet de rajeunissement et relocalisation du bâtiment horticole ainsi qu’à l’achat de mobilier urbain et d’une borne interactive pour l’aménagement du terrain adjacent à la Maison du Kamouraska. Les coûts totaux des projets présentés ne prennent pas en compte les subventions à recevoir de même que les sommes remboursées à la Ville en vertu de l’entente intermunicipale en sécurité incendie.