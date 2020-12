Les deux messes du 24 décembre à la Cathédrale de Sainte-Anne présidées par Mgr Pierre Goudreault

Notez que la messe de 16 h 30 sera diffusée en direct sur Facebook via la page du Diocèse de Sainte-Anne. Il sera possible de la réécouter à n’importe quelle heure en soirée. Par ailleurs, la messe de 20 h sera diffusée en direct sur les ondes de la radio CHOX FM 97,5 (La Pocatière) et CIQI 90,3 (Montmagny).

Signalons aussi qu’à Saint-Pamphile, la messe de 22 heures sera aussi accessible sur le canal communautaire. Des dispositions similaires ont été prises par la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny pour la messe de 20 h. Quant à la messe de 17 h à Saint-Mathieu de Montmagny, il sera possible de la capter sur les ondes de la radio paroissiale (91,5). Ces trois paroisses de l’Unité missionnaire de l’Ouest se retrouvent en zone rouge, ce qui empêche les rassemblements de plus de 25 personnes.

Par ailleurs, l’équipe de l’Unité missionnaire du Centre propose une rencontre familiale de 45 à 60 minutes environ à vivre sur Zoom à l’occasion de la belle et grande fête de Noël. Pendant cette rencontre, nous prendrons le temps d’échanger, de prier, de chanter et de jouer.

Nous proposons trois moments différents afin de rejoindre le plus de monde possible. Ce sera la même rencontre les trois fois. Elles sont prévues pour le dimanche 20 décembre à 18 h 30 ou le mercredi 23 décembre à 9 h ou le mercredi 23 décembre à 18 h 30.

Si vous êtes intéressés à vivre ce beau moment avec nous, inscrivez-vous et nous vous enverrons le lien directement. Vous pouvez transférer l’invitation et inviter d’autres personnes. Pour vous inscrire : Annie Sénéchal, 418 868-8586 ou pastoralejeunesse@hotmail.com, Nadia Pelchat, 418 551-8558 ou kanawima@hotmail.com, Marielle Gamache, 418 714-6292 ou marielle_gamache@videotron.ca