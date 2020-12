Une artiste-peintre de L’Islet perpétue la tradition du portrait, tout en valorisant les aînés en CHSLD avec le projet culturel « Les visages de notre histoire ».

Tania Hillion a été touchée par ce qu’ont vécu les personnes âgées en résidences durant la pandémie, dont leur isolement et leur vulnérabilité. Par ce projet, elle souhaitait en tant qu’artiste leur apporter un beau moment et sensibiliser la population sur ce qu’ils vivent.

« Au départ, je devais passer trois semaines dans trois CHSLD pour faire leurs portraits esquissés brièvement au crayon graphite et discuter avec eux. Finalement, en raison des mesures de distanciation sociale, on jase à distance et je fais l’image au fusain depuis mon atelier à partir de plusieurs photos d’eux — plus d’une vingtaine par sujet — qui ont été prises par le personnel, pour bien saisir tous les angles et leurs expressions », raconte l’artiste.

Cette discussion virtuelle qui précède ou qui a lieu après le travail « nourrit mon imagination », souligne-t-elle.

90 aînés des CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Eugène et Sainte-Perpétue participent à ce projet qui a enthousiasmé le personnel, les familles et les résidents eux-mêmes. Ultimement, les portraits originaux trôneront sur les murs du CHSLD et les familles auront la possibilité de s’approprier une copie du portrait selon des modalités qui seront communiquées début 2021 par les CHSLD. Trois grands tableaux à l’huile issus d’une composition libre de l’artiste compléteront l’initiative culturelle.

« C’était important pour moi de ramener ainsi la tradition du portrait dans les familles, qui s’est un peu perdue au fil du temps », d’ajouter Tania Hillion, qui habite L’Islet depuis deux ans.

Le projet artistique cadre dans le fonds d’appui aux initiatives culturelles octroyé par la MRC de L’Islet.

L’artiste documente l’avancée du projet démarré le 25 novembre sur son site www.taniahillion.com/visages. On peut y retrouver les portraits des résidents et des vidéos de démonstration.