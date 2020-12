L’olympien Antoine Valois-Fortier en action virtuelle au dojo du Club Judo-La Pocatière

La saison de judo 2020-2021 est particulièrement difficile pour plusieurs clubs au Québec, surtout ceux dans les zones rouges.

Depuis septembre seulement, 75 clubs sur 127 sont enregistrés à Judo-Québec, mais plusieurs sont inactifs étant en zone rouge. Le club de La Pocatière est en action depuis septembre étant en zone orange sous la formule de la phase 4 composée de quatre judokas et ne peuvent aller dans une autre bulle. Cette année, le club Judo-La Pocatière enregistre 37 judokas alors que l’an dernier il en comptait 80. Le directeur technique Jacques Dufour n’est pas surpris de la baisse du nombre de membres. C’est à l’image de ce qui se passe au Québec à cause de la pandémie. Habituellement, Judo-Québec compte aux environs de 12 000 membres et actuellement la fédération compte tout au plus 3 000 membres.

Selon M. Dufour, avec moins de membres, c’est plus facile de respecter les bulles compte tenu de la grandeur du local de judo, sinon il aurait fallu doubler le nombre de cours.

Le directeur technique est fier des jeunes qui respectent les consignes à la lettre, au point qu’ils pourraient donner des leçons aux adultes. Pour les jeunes de 10 ans et plus, ils doivent porter le couvre-visage et ils s’en accommodent de façon remarquable.

Ainsi, Judo-Québec tient à offrir quand même des services pour créer un engouement aux clubs en action. Ainsi, le camp d’entraînement de décembre a été offert de façon virtuelle par le judoka et olympien Antoine Valois-Fortier. Une dizaine de clubs, dont La Pocatière, ont donc pu en bénéficier en salle (dojo) par le truchement de la technologie.

Dans les zones rouges, les judokas étaient invités à participer, mais de leur résidence. Le club de La Pocatière était le seul à recevoir les conseils d’Antoine Valois-Fortier en grand format grâce à la commandite de M. François Cayouette de FC sonorisation par l’installation d’un grand écran. Quant au projecteur, il était offert gratuitement par l’entreprise Novika de La Pocatière. Soulignons aussi la collaboration du centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup en donnant accès au Wi-fi de l’École Saint-Charles.