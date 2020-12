La relève de l’entreprise d’aide aux devoirs avec des vélos-pupitres PédagoVélo de La Pocatière sera assurée par Mme Alexandra Pineault, éducatrice spécialisée et intervenante en zoothérapie. Lorsque l’opportunité s’est présentée, cette dernière a eu la bonne idée d’y voir la possibilité de marier la zoothérapie et l’aide aux devoirs.

On continuera de proposer de l’aide aux devoirs, des cours de langue et des services d’éducation spécialisée au privé, en plus d’y ajouter la plus value qu’offre la zoothérapie.