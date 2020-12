Mission accomplie pour la 8e édition de la Guignolée de l’option Médias

C’est du 1er au 15 décembre derniers que s’est déroulée la traditionnelle Guignolée de l’option Médias.

Cette année, pour la 8e édition, les étudiants et enseignants du programme Arts, lettres et communication, option Médias du Cégep de La Pocatière se sont tournés vers la plateforme virtuelle La Ruche afin de récolter les dons pour l’organisme Moisson Kamouraska. Les étudiants ont donc l’immense honneur d’annoncer la remise de la somme de 16 340 $ à Mme Mireille Lizotte de Moisson Kamouraska.

Le montant amassé vient s’ajouter aux dons en denrées non périssables pour la confection des paniers de Noël qui seront distribués aux gens dans le besoin. Rappelons que depuis le début de la Guignolée de l’option Médias, ce sont plus de 68 000 $ qui ont été remis aux familles plus démunies de la région.

Finalement, soulignons le succès du programme « Du cœur en double », une initiative de Desjardins permettant de doubler les contributions aux guignolées faites sur La Ruche. À lui seul, ce programme a permis de recueillir 4 500 $.