Nouveau développement dans le Parc de l’Innovation à La Pocatière

Développement économique La Pocatière (DELP) a accordé récemment un contrat à Constructions Supérieures et fils inc. pour l’agrandissement de son bâtiment industriel locatif dans le Parc de l’Innovation afin de répondre aux besoins d’expansion de son client-locataire, l’entreprise Nova Biomatique.

Spécialisée en conception et en fabrication de système automatisé de contrôle de l’environnement pour la culture et la production en milieu fermé, l’entreprise dirigée par MM. Antoine et Vincent Bernier est en pleine expansion.

En améliorant ses capacités de production, l’entreprise devient un joueur clé dans la stratégie gouvernementale annoncée tout récemment visant à faire doubler le volume de culture en serre de fruits et de légumes d’ici 2025. « Il est clair que nous sommes en mesure de livrer des solutions technologiques adaptées à l’industrie serricole et avons l’expertise pour accompagner les producteurs de cette filière pour leur projet d’expansion dans le cadre de la stratégie gouvernementale. Nous sommes très enthousiastes à la perspective de pouvoir contribuer à cet objectif d’autonomie alimentaire », indique Antoine Bernier, directeur de l’usine de Nova Biomatique.

« Le bâtiment industriel locatif est une formule intéressante de soutien à l’entrepreneuriat. En bénéficiant de conditions de location avantageuses à des phases critiques de son développement, l’entreprise peut ainsi se concentrer sur des actions névralgiques générant des entrées de fonds à court terme (acquisition d’équipements spécialisés, conception de produits innovants, mise en œuvre de stratégies de commercialisation, etc.) plutôt que de voir à immobiliser ses ressources financières sur un bâtiment », souligne le président de DELP Rosaire Ouellet. « Par ailleurs, cette approche nous aide à garder ici des jeunes talents à l’esprit entrepreneurial et à favoriser l’essor d’une entreprise qui crée une douzaine d’emplois et enrichit notre chaîne de valeur agroalimentaire. C’est un partenariat gagnant-gagnant », conclut M. Ouellet.

Le maire Hudon se dit particulièrement fier de voir une autre entreprise se développer dans le Parc de l’Innovation. « L’agriculture, l’environnement et l’innovation ont toujours été au cœur du développement pocatois. Nous sommes très heureux de voir deux jeunes entrepreneurs prendre de l’expansion dans ces secteurs clés ».