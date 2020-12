Premier rapport annuel de la TREMBSL

Un peu plus d’un an après sa fondation, en mai 2019, la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent publie son premier rapport annuel et procède au renouvellement de son comité exécutif.

C’est lors de sa rencontre régulière tenue de manière virtuelle le 27 novembre dernier que la TREMBSL a procédé de façon unanime à la reconduction des membres de son comité exécutif dans leurs fonctions. Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, conserve donc la présidence, Pierre D’Amours, maire d’Amqui, la vice-présidence, alors que Bruno Paradis, maire de Price et préfet de la MRC de La Mitis et Rénald Bernier, maire de Saint-Pascal, complètent l’exécutif.

« Je suis très honoré de la confiance que m’accordent les membres de la TREMBSL et heureux de poursuivre la défense des intérêts du Bas-Saint-Laurent en compagnie de mes collègues », a déclaré M. Lagacé.

Pierre D’Amours souligne que la participation aux travaux du comité exécutif est exigeante, mais stimulante. « En 2020, le comité s’est réuni à 18 reprises pour discuter des enjeux régionaux et tenter d’établir les meilleures stratégies pour développer notre plein potentiel. Il s’agit donc d’un comité actif et performant. »

De son côté, Bruno Paradis estime que les travaux de la TREMBSL sont essentiels pour faire cheminer les dossiers. « Prenons le transport aérien régional et le projet Régionair sur lequel la région travaille en collaboration avec d’autres régions aux prises avec le même problème. L’appui de la Table compte lorsque vient le temps d’interpeler les paliers de gouvernement supérieur. »

Enfin, Rénald Bernier souligne aussi la force de cette concertation. « Quand les huit préfets et préfètes ainsi que les dix maires et mairesses de cités régionales ou de villes de centralités du Bas-Saint-Laurent se prononcent d’une même voix, on constate que cela ajoute de la portée du message », souligne-t-il.

« Bien que la TREMBSL ait été fondée en mai 2019, nous avons choisi d’établir un cycle à partir du mois de novembre de chaque année afin de nous arrimer à celui des élections municipales qui se déroulent au même mois tous les quatre ans. De plus, la COVID-19 rendait difficile la production du rapport en mai, alors que la première vague commençait juste à s’atténuer et que les élus étaient mobilisés dans leurs communautés », a déclaré Marc Fraser, coordonnateur de la TREMBSL. « Nous traçons un bilan positif de nos travaux et constatons l’efficacité de cette concertation qui a permis de mieux coordonner l’action politique régionale, au bénéfice de la population et des organisations du milieu. Ce premier rapport annuel vous permettra de le constater », conclut-il.

Le rapport peut être consulté en ligne au : https://www.crdbsl.org/actualites/rapport-annuel-trembsl-2019-2020.