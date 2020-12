Premiers vaccins au Bas-Saint-Laurent le 21 décembre

Les premiers Bas-Laurentiens seront vaccinés avant 2021. Le CHSLD de Rimouski recevra les premières doses le 21 décembre prochain.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé jeudi que la vaccination contre la COVID-19, qui a été amorcée cette semaine dans deux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) se poursuivra dans 21 nouveaux lieux au Québec dès lundi.. Les doses du fabricant Pfizer permettront de vacciner dans les semaines du 21, 28 et 4 janvier.

Les sites ont été déterminés afin de maximiser la vaccination des groupes prioritaires. Le CHSLD de Rimouski est le premier site priorisé pour tout le Bas-Saint-Laurent.

En fonction des doses que le Québec recevra, il est prévu de vacciner jusqu’à 650 000 personnes d’ici le 1er avril.