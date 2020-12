Promutuel surprend 17 organismes

Alliant spontanéité et sensibilité en cette période difficile qui ne s’essouffle pas, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve se veut proactif en allouant 20 000 $ à 17 organismes de son territoire afin de les aider à concilier « besoins » et « inquiétudes » en regard des demandes qui affluent quotidiennement de leurs collectivités.

Face à l’insécurité alimentaire, ce fléau grandissant dans notre société, Promutuel du Lac au Fleuve souhaite par un petit geste, un encouragement, un échange verbal, remercier ces travailleurs qui se mobilisent pour procurer l’essentiel aux plus démunis.

« Cette valorisation se résume en une phrase : ils nous informent d’un besoin particulier en cette période de pandémie et on les aide monétairement de notre mieux en leur offrant un moment de tranquillité par une approche ciblée », explique Pierre Raymond, directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.

« En ce moment, nous vivons une situation exceptionnelle ayant comme dénominateur commun un besoin significatif de plus d’entraide, de plus de solidarité, de plus de coopération et avouons-le d’une grande humilité face à des circonstances inusitées. Promutuel se distingue avec ce projet innovateur qui vient s’ajouter à ses autres réalisations de partage », ajoute la présidente du conseil d’administration de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Martine Thériault.

En 2020, la mutuelle aura remis plus de 250 000 $ dollars à quelque 87 organismes de bienfaisance qui par leur action présentent tout au long de l’année des solutions concrètes ayant des retombées positives au sein de leur collectivité.