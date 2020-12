Quand la cuisine rassemble

Dans le cadre du projet immigration — qui a pour but de favoriser l’intégration des personnes immigrantes par l’engagement bénévole —, la CDC ICI Montmagny-L’Islet (CDC) a pu accompagner, dans son intégration, Zo Andrianoara, arrivé de Madagascar en 2019. Cuisinier de formation, Zo travaille aujourd’hui au Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli.

En parallèle avec les activités proposées par la MRC de L’Islet, Zo Andrianoara a eu l’occasion de travailler dans divers évènements à caractère collectif en tant que bénévole comme la récolte de canettes et de bouteilles consignées afin de collecter des fonds pour l’aide alimentaire. Mais c’est en mettant en application son plus grand talent que Zo a décidé de participer à la vie communautaire. En effet, il cuisine régulièrement pour l’association de la Soupe au Bouton. Zo aime cuisiner et c’est une occasion de mettre à profit ses compétences et de développer sa créativité tout en rencontrant des personnes dévouées.

« C’est un vrai plaisir pour moi de mettre au service de la communauté mon savoir-faire et ma passion. J’apprécie particulièrement le fait de relever le défi de cuisiner avec des aliments disponibles dans un comptoir alimentaire. Grâce à ces rencontres, je peux régulièrement voir les mêmes personnes, ce qui me permet de créer des liens et de me sentir entouré. En résumé, ce sont des rendez-vous qui m’aident à m’épanouir et à me sentir intégré dans ma communauté », raconte Zo Andrianoara.

Ce témoignage montre à quel point la participation des nouveaux arrivants dans la vie collective est importante. Il est crucial d’organiser des rencontres régulières afin que des liens se créent entre les nouveaux arrivants et les personnes d’ici.