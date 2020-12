Québec bonifie son soutien aux PME de toutes les régions

Afin d’améliorer le soutien offert aux entreprises et de mieux répondre à leurs besoins, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annonce des ajustements importants aux mesures d’aide destinées aux PME dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Une enveloppe supplémentaire de 50 M$ a été prévue pour le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME). Cette capitalisation additionnelle porte à 300 M$ le montant global de l’aide financière allouée au PAUPME et permettra de combler les besoins les plus urgents.

À partir de maintenant, les agences de voyages, à l’exception de celles réceptives et forfaitistes, pourront bénéficier du volet Tourisme du PACTE, ce qui permettra de soutenir plus de 600 d’entre elles.

Les PME qui bénéficient déjà du PAUPME et qui se prévalent du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) pourront obtenir une aide financière additionnelle d’un montant maximal de 50 000 $.

Cette modification porte donc à 100 000 $ le montant total du prêt pour les entreprises qui bénéficient du PAUPME depuis le 1er octobre dernier et à 150 000 $ pour celles qui en bénéficient depuis le début du programme, soit le 3 avril 2020.

Le PAUPME et le PACTE, avec leur volet AERAM, sont prolongés pour permettre le versement des aides aux entreprises en zone rouge.

Un moratoire pouvant aller jusqu’à quatre mois pourra être ajouté à celui de trois mois déjà prévu pour le remboursement des prêts (capital et intérêts) dans le cadre du volet AERAM du PAUPME.

Les PME en activité depuis au moins six mois pourront dorénavant bénéficier du PAUPME et de son volet AERAM. Auparavant, seules les entreprises actives depuis au moins un an pouvaient s’en prévaloir. Cet ajustement permet d’inclure les entreprises qui étaient en activité juste avant la COVID-19.