Depuis plus de 10 ans, l’École polyvalente La Pocatière opère un centre de recyclage de pièces informatiques. Ce projet est mené de front par trois différentes classes du secteur de l’adaptation scolaire.

Les élèves doivent exécuter différentes tâches afin de démanteler complètement les postes informatiques. On y récupère ainsi 23 types de matériaux, différents types de cartes : carte mémoire, carte mère, carte disparate, etc. Il en va de même pour les différents types de métaux : aluminium, fer, cuivre, etc.

En mars dernier, étant donné la situation de la pandémie, le centre a été fermé à la population. Depuis octobre, les activités ont repris. La population est invitée de nouveau à se débarrasser de tout matériel informatique désuet tels ordinateurs, écrans plats, imprimantes, souris, claviers, etc.

Pour ce faire, il faut se rendre à l’entrée du personnel située à l’ouest de l’école. La boîte de dépôt se trouvera tout près de la porte. De cette façon, il est possible de contribuer au projet de Récuper-Action.

En cas d’une quantité élevée de matériel électronique, il est possible de se rendre sur place. Pour toute information concernant le matériel recyclé, contactez à la Polyvalente Simon Ouellet au 418 856-2413 poste 2052, ou Roger Lavoie, poste 2053.