Rivière-Ouelle : La croix de chemin de l’Anse-des-Mercier sera déplacée

La croix de chemin de l’Anse-des-Mercier, près du quai de Rivière-Ouelle, sera déplacée aux frais de la Municipalité. Les propriétaires de la résidence située de l’autre côté de la rue ne tenaient plus à conserver la croix située sur un terrain privé en bordure de la route et du rivage.

Le maire de Rivière-Ouelle Louis-Georges Simard a confirmé le déménagement éventuel de cette croix de chemin, possiblement au courant de la prochaine année. Elle ne doit toutefois pas aller bien loin, le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux (Chapelle du quai) ayant accepté de l’accueillir sur ses terrains, de confirmer le président Pierre Larocque.

« Ce n’était pas la préférence des propriétaires de la garder sur leur terrain. Ils ont été très gentils de la proposer à la Municipalité », indique le maire.

Le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux (CCCPO) se dit quant à lui très reconnaissant que la Municipalité ait pensé leur offrir. Celle-ci sera désormais plus visible, de l’avis de Pierre Larocque, et elle permettra de bonifier le projet d’aménagement de sentier sur les berges de l’Anse que le CCCPO espère réaliser au courant de 2021 et qui comprendra l’aménagement d’un belvédère pour l’observation des oiseaux.

« Nous avons déposé nos demandes de financement récemment et on attend des réponses. Le projet total est évalué à 50 000 $ et il implique également l’amélioration de l’accès extérieur au logement de la Chapelle », a déclaré le président.

La Municipalité de Rivière-Ouelle assumera quant à elle les frais entourant le déménagement et la restauration de la croix. L’ensemble de l’opération devrait tourner autour de 5000 et 7000 $, d’estimer grossièrement le maire. Cette somme inclut également l’ajout d’un panneau d’interprétation du Parcours Fil Rouge qui doit témoigner de l’histoire de cette croix, qui selon Louis-Georges Simard, a été érigée à l’époque pour rappeler aux marins les dangers du fleuve.

« Le panneau va aussi permettre de parler de toutes les autres croix de chemin de Rivière-Ouelle. On en recense neuf au total, ce qui est quand même non-négligeable pour notre municipalité », conclut-il.