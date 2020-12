Roméo Bouchard fait paraître un récit national

« UN PEUPLE ! Le rêve de Champlain, de Papineau et de Lévesque » est le troisième d’une trilogie de manuels pratiques sur la démocratie et la citoyenneté québécoise qui s’inspire de la pensée méconnue de René Lévesque. Pour l’auteur, il s’agit d’une réponse convaincante à tous ceux qui doutent de l’avenir du Québec comme peuple distinct.

« Du rêve d’un nouveau monde libre et tolérant de Samuel de Champlain au rêve d’une République indépendante du Canada français de Louis-Joseph Papineau puis au rêve d’un Québec démocratique et maître chez lui de René Lévesque, Roméo Bouchard nous fait faire une extraordinaire traversée dans notre histoire. Voici un livre d’histoire d’une approche radicalement différente. Captivant, intense, dynamique, le récit national de Roméo Bouchard nous fait faire une plongée au cœur de l’ADN et de l’âme politique québécoise à la découverte d’où nous venons, de qui nous sommes, où nous allons. Personne ne connaît concrètement le pays, ses régions autant que Roméo Bouchard. Un récit raconté avec toute la passion d’un grand amoureux de son pays, écrit dans une langue forte, vibrante, parfois avec humour, souvent avec poésie. Il le fait avec une profonde audace en étant le premier à conférer une ligne de continuité aux visions des trois personnages les plus importants de notre histoire politique », écrit André Larocque en préface.

Le récit national qui nous est offert ici n’a rien de l’austérité des livres d’histoire, bien qu’il soit rigoureusement appuyé sur les meilleurs historiens contemporains. Il s’agit d’une forme de l’album du peuple québécois dans lequel chacun peut se retrouver, aussi bien l’étudiant branché que le travailleur ou le militant. L’ouvrage est accessible à tous et s’ouvre sur un nouveau projet politique rassembleur pour le Québec, centré sur la souveraineté du peuple et la citoyenneté québécoise.