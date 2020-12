Saint-Pascal dévoile ses gagnants

Le jury du concours de décoration de Noël lancé par la Ville et les Gens d’affaires de Saint-Pascal, le 20 novembre dernier, n’a pas eu la tâche facile pour déterminer les gagnants. Pas moins de 52 inscriptions ont été reçues et encore plus de maisons ont été décorées.

En suivant les critères d’évaluation qui avaient été annoncés, soit la créativité, l’esthétique, l’éclairage et l’aspect général, le jury a déterminé trois grands gagnants : 1er prix de 800, Josée Chouinard et Pierre Langlais au 628, rue Saint-Elzéar ; 2e prix de 500 $, Éloi Émond au 279, rue Varin ; 3e prix de 200 $, Danie Dionne au 701, rue Laplante. De plus, considérant le grand nombre de participants, le jury a attribué un prix coup de cœur de 50 $ à Henry Cayé au 855, rue Saint-Joseph.

L’ensemble des prix est offert en argent des Gens d’affaires pouvant être utilisé dans plus de 60 commerces de Saint-Pascal. Il est possible d’être éblouis par la créativité des participants en utilisant les différents parcours proposés au www.villesaintpascal.com/concours.