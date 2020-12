Il sera de nouveau possible de pratiquer le ski de fond au Club de golf de Saint-Pacôme pour un quatrième hiver consécutif, sur plus de 5 km de pistes. Les cartes de saison sont en vente directement auprès de Gilles Pelletier 418 852-2395 poste 3.

Grâce au soutien financier de l’Unité régionale des Loisirs et Sports du Bas-Saint-Laurent et de Kino-Québec, de l’équipement de ski de fond supplémentaire a été acheté cette année et disponible en location directement sur les lieux. Le matériel sera aussi à la disposition des jeunes lors d’activités scolaires.

Notez qu’il est aussi possible de se rendre sur le site pratiquer la raquette et la glisse gratuitement aux endroits réservés à cette fin. Des carpettes peuvent être prêtées au besoin pour la glissade.

Le chalet sera ouvert à tous du jeudi au dimanche pour la restauration.