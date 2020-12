Tout un casse-tête avec les paniers de Noël

En raison de la pandémie de COVID-19, la préparation des paniers de Noël pour les plus démunis est complexifiée. Malgré cela, tous ceux qui ont des besoins recevront leurs denrées.

Historiquement au Kamouraska, plusieurs municipalités géraient les collectes de denrées, de dons et la confection des paniers. Toutefois, pour éviter les rassemblements et la manipulation des aliments, tout a été délégué à Moisson Kamouraska pour 2020.

« Cette année, on fournit le service. On a créé un comité pour organiser le tout. C’est sûr qu’on travaille avec différentes façons de faire, parfois des comités qui y travaillent depuis 10 ou 20 ans et il faut uniformiser le tout », indique Mireille Lizotte, directrice de Moisson Kamouraska.

La meilleure façon de contribuer aux paniers cette année reste le don en argent. La cueillette de la Guignolée Option Médias du Cégep de La Pocatière, sur la plate-forme La Ruche, demeure un bon site pour contribuer.

Sinon, Moisson Kamouraska a tenté de se qualifier à un programme gouvernemental offrant la possibilité de mettre la main sur 50 000 $, mais sans succès. L’organisme a sollicité les Municipalités et a déjà investi 35 000 $ pour les denrées des paniers, qui seront remis en formats non-périssables, périssables et congelés. Desjardins contribuera également.

« C’est tout un casse-tête cette année, on fait les paniers avec un comité restreint, le but est de minimiser les risques et il faut changer les façons de faire. On s’y est pris tôt heureusement, car les paniers de Noël, j’en parle depuis le début de la pandémie, que ce ne serait pas évident et ce ne l’est pas », ajoute Mme Lizotte.

On s’attend à fournir entre 400 et 600 paniers de denrées et il faut aussi prévoir que les entrepôts ne soient pas vides au lendemain, le 26 décembre, car les dépannages d’urgence sont aussi importants.