Un album-souvenir pour le 150e de Saint-Philippe-de-Néri

Un album-souvenir pour souligner les 150 ans de la paroisse de Saint-Philippe-de-Néri a été officiellement lancé le 3 décembre en présence de M. le maire Frédéric Lizotte et un nombre restreint de membres du Comité 2020.

Intitulé Échos d’un village, cet album, réalisé par une petite équipe de trois bénévoles, rappelle les grandes lignes de la fondation de la paroisse, mais est surtout un souvenir des 25 dernières années. Parsemé d’anecdotes, rempli de photos en couleur, il fait le portrait d’une communauté dynamique et riche en talents diversifiés. Le coût du volume a été fixé à 20 $.

Il sera possible de se le procurer à la Municipalité du lundi au vendredi (418 498-2744) et à la bibliothèque lors de ses heures d’ouverture le mardi soir (19 h à 20 h 30). De plus, un point de vente sera installé à l’entrée du centre municipal les samedis 12 et 19 décembre de 9 h à 12 h.