Un centre de formation pour les pompiers à Saint-Pascal

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal (Saint-Pascal, Saint-Bruno, Saint-Germain, Kamouraska, Sainte-Hélène et Saint-Philippe-de-Néri) aura son centre de formation dans le parc industriel de Saint-Pascal.

La caserne incendie étant dans un quartier résidentiel et ne cessant de grossir, le service souhaitait déplacer quelques activités à l’extérieur de ce secteur.

« Le service a passablement évolué, avec les fusions. Il y a plus de pompiers (40), plus d’exercices, plus d’actions près de la caserne », indiquait son directeur Éric Lévesque. « Le but était donc d’améliorer la cohabitation avec les voisins », a-t-il ajouté.

La solution retenue a été d’installer un centre de formation, composé de conteneurs, sur un terrain appartenant à la Ville de Saint-Pascal, dans le parc industriel.

« Pour tenir certains exercices, on trouvait habituellement une résidence ou bâtisse désaffectée. Mais c’est de plus en plus difficile à trouver, car les maisons délabrées le restent de moins en moins longtemps », d’ajouter M. Lévesque.

Le centre aura donc des murs amovibles et les pompiers pourront pratiquer entre autres les entrées par effraction, la ventilation, grimper dans des échelles, etc. Les pompiers, en plus de devoir être formés à leur arrivée, doivent maintenir leurs acquis chaque année.

Le tout devrait coûter moins de 30 000 $. Les pompiers mettront la main à la pâte pour installer les conteneurs, qui arriveront sous peu.

Ultimement, le centre serait reconnu officiellement pour que les pompiers puissent y passer leur examen de l’École nationale des pompiers du Québec.