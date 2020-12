Un Noël tout en musique pour Odéi Bilodeau

Odéi Bilodeau se considère plutôt chanceuse en cette fin d’année 2020. Alors que plusieurs artistes ont vu leurs occasions de se produire devant public annulées de façon systématique à cause de la COVID-19, la soprano originaire de Sainte-Louise participera à deux concerts de Noël qu’il sera possible de regarder par le biais de la webdiffusion.

Ces deux concerts se dérouleront sous la direction de Bernard Labadie. Le premier, avec le chœur et les musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), célèbre le temps des fêtes en empruntant les airs de Vivaldi et d’Handel. Ce spectacle a été préenregistré le 1er décembre dernier et peut être regardé en webdiffusion payante jusqu’au 5 janvier 2021 sur le site de l’OSM.

Le second, Le Chemin de Noël du chœur de La Chapelle de Québec, se déroulera en direct de la Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm le 23 décembre à 18 h. La webdiffusion, gratuite, pourra être suivie le soir même et en rattrapage sur la plateforme web de Radio-Canada (radio-canada.ca/chemindenoel). La captation audio sera quant à elle diffusée en direct sur icimusique.ca/classique, sur l’application Radio-Canada Ohdio et ICI Première à la fréquence 106,3 Québec.

« La COVID fait que le spectacle sera plus accessible que jamais. Habituellement, pour y assister, les billets sont gratuits, mais il faut les réserver. Les dernières années, ils trouvaient preneurs en l’espace d’une heure », souligne Odéi Bilodeau, qui en sera à sa première participation à l’événement.

À sa cinquième édition, le Chemin de Noël est inspiré d’un concert similaire qui se tient annuellement dans la chapelle du King’s College de Cambridge en Angleterre. Cet événement retransmis par la BBC se déroule de façon annuelle depuis 1918.

La version québécoise proposée par Bernard Labadie, chef fondateur des Violons du Roy, reprend essentiellement la même formule, selon Odéi Bilodeau. Le concert enchaînera donc chants et lectures par le comédien Yves Jacques.

Une création écrite par François Dompierre, spécifiquement pour le Chemin de Noël, sera également proposée. La Chapelle de Québec y sera accompagnée par un orgue et une harpe, une harmonisation peu courante, de déclarer Odéi Bilodeau.

« 2020 n’a pas été une année facile. J’ai vu plusieurs de mes engagements annulés depuis mars à cause de la COVID-19. Je me sens très privilégiée de prendre part à ces deux concerts. C’est le genre d’offre qu’on ne refuse pas en temps normal, alors encore moins en temps de pandémie », s’exclame la soprano.