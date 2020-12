Un nouveau schéma de couverture de risques en sécurité incendie dès le 1er janvier 2021

Réuni le 25 novembre dernier, le Conseil des maires de la MRC de Kamouraska a choisi le 1er janvier 2021 comme date d’entrée en vigueur du nouveau schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC. Cette décision vient conclure le processus de révision du précédent schéma.

En vertu de la Loi sur la sécurité incendie, un schéma de couverture de risques en sécurité incendie consiste en un plan d’action sur cinq ans qui définit les responsabilités des municipalités, des services incendie et de la MRC par rapport à la protection incendie sur le territoire de la MRC de Kamouraska.

Orchestré en trois grands axes — l’analyse des risques, la prévention et l’intervention — le nouveau schéma liste huit objectifs réalistes de protection contre les incendies et les 53 actions requises pour les atteindre.

Sa révision est le fruit de deux ans de travail réalisé par la MRC de Kamouraska, en étroite collaboration avec les quatre services incendie et les 17 municipalités du territoire.

« Ce dossier est prioritaire pour notre MRC et je suis fier que tous les acteurs impliqués aient coopéré pour le faire avancer rapidement, dans un objectif commun de protection des citoyens. Nous sommes à présent outillés d’un schéma révisé qui reflète parfaitement la réalité de notre territoire », ajoute Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

« Ce nouveau schéma de couverture de risques est avant tout un outil d’amélioration en continu de la sécurité incendie à l’échelle du territoire de la MRC de Kamouraska. Il vise également à accroître l’efficacité des organisations responsables, dans un souci d’optimisation », explique Christian Chénard-Guay, coordonnateur sécurité incendie de la MRC de Kamouraska.

Le précédent schéma, datant de 2012 à 2017 et effectif jusqu`à l’entrée en vigueur du prochain, a permis de réaliser plusieurs actions importantes, dont l’implantation des services de prévention incendie sur le territoire et la mise à niveau des services incendie. Le schéma révisé s’inscrit dans la continuité et compte plusieurs ajouts majeurs, comme une analyse géomatique du territoire, un meilleur inventaire et classement des risques, l’intégration des spécialités (sauvetage hors route, sauvetage nautique, désincarcération) ainsi que les nouvelles normes de la CNESST.

Le nouveau schéma de couverture de risques de la MRC de Kamouraska est disponible sur le site de la MRC.