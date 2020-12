Un peu de couleur dans les foyers rivelois

Le 2 décembre dernier, le conseil municipal de Rivière-Ouelle a décidé d’offrir une petite attention aux enfants du primaire, aux aînés ainsi qu’aux concitoyens qui vivent des conditions socio-économiques difficiles.

Les enfants du primaire ont tous reçu une boite timbrée. Cette boite provenant d’une entreprise d’Amqui est remplie de conseils et d’activités adaptés à chaque groupe d’âge.

Ces activités sont conçues pour être réalisées en famille. Elles sont donc idéales pour le temps des fêtes en période de COVID.

Tous les Rivelois qui recevront un panier de Noël auprès de Moisson Kamouraska recevront également, dans leur panier, une carte-cadeau d’une épicerie locale. Pour les résidents permanents âgés de 70 ans et plus, l’équipe municipale a organisé une distribution de tourtières et de chocolat. Les conseillers, le maire et les employés municipaux en ont fait la distribution dans 130 foyers.