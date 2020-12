Un prix pour les producteurs qui ont lutté contre l’incendie de Tourbières Lambert

Le Syndicat de l’UPA de Kamouraska est reparti avec le prix « Valorisation » lors du gala annuel de l’Union des producteurs agricoles tenu le 1er décembre dernier. Ce prix lui a été décerné en raison de l’implication de ses producteurs dans la lutte à l’incendie de tourbes aux Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle, en juin dernier.

Les images de citernes agricoles se faisant remplir d’eau en bordure de la rivière Ouelle sont encore fraîches dans la mémoire collective régionale. Au plus fort de l’incendie, le vendredi soir, elles étaient une quarantaine à se relayer dans les champs en bordure des Tourbières Lambert ou à fournir les pompiers de la région en eau, selon l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Si cette implication des producteurs agricoles kamouraskois aux côtés des services de sécurité incendie régionaux, de la SOPFEU et des employés des Tourbières Lambert était un fait bien connu localement, à l’échelle nationale, peu de gens savaient l’importance qu’ils ont jouée dans le combat de cet incendie majeur qui a tenu le Kamouraska en haleine pendant plus d’une semaine.

« On trouvait important de souligner l’apport de nos producteurs qui sont venus d’eux-mêmes aider leurs confrères, sans que personne ne leur ait demandé réellement », mentionne la présidente du Syndicat de l’UPA de Kamouraska Nathalie Lemieux.

Cet esprit d’entraide dont les producteurs kamouraskois ont fait preuve dans les circonstances a grandement valorisé la profession d’agriculteurs, de l’avis de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, qui a jugé bon soumettre la candidature du syndicat local dans la catégorie « Valorisation » du gala annuel de l’Union. Le prix remporté le 1er décembre est venu en quelque sorte immortaliser leur action auprès de l’ensemble des producteurs québécois.

« Les citernes qui sont souvent vues d’un mauvais œil parce qu’elles servent à l’épandage dans les champs ont été utilisées pour une cause noble : celle d’éteindre un incendie. C’est une image forte qui contribue à voir les agriculteurs sous un autre angle », dit fièrement la présidente.

Le Gala annuel de l’Union 2020 s’est tenu cette année de façon virtuelle, COVID-19 oblige, sous le thème « paillettes et pantoufles ». Animé par Édith Cochrane, ce gala a pour but de rendre hommage à l’action collective dans le domaine agricole par le biais de quatre prix d’excellence dans les catégories développement, environnement, valorisation et solidarité, en plus d’un prix de coup de cœur attribué à une personne ou à un groupe de personnes qui, par ses actions, a marqué le milieu agroalimentaire ou forestier.

Mentionnons qu’avec toutes les fédérations locales, l’UPA du Bas-Saint-Laurent a remporté le prix « Environnement » pour son projet Agriclimat, en lien avec les changements climatiques, qui obligent les producteurs agricoles à adapter leurs pratiques de culture.