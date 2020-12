Un village de Noël de 6,5 mètres de long

« J’ai commencé avec un village de maisons que j’avais fait moi-même avec des boîtes de pâtes alimentaires. Il ne me reste plus rien de ça aujourd’hui, car depuis j’achète des pièces de qualité directement dans les magasins. Certaines m’ont aussi été données par des membres de ma famille », ajoute-t-elle.

Son village de Noël va donc bien au-delà de la traditionnelle crèche, de ses personnages ou d’un noyau villageois autour d’une petite église. Une ferme avec des animaux, tantôt des grottes avec des ours, une cédrière, un train – elle s’en est acheté un nouveau cette année pour remplacer son ancien qu’elle n’appréciait plus –, une serre et une patinoire se déploient en continu dans deux pièces de sa maison dans une cohérence et un rapprochement avec le réel auquel Céline Dubé tient mordicus.