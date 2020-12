Une billetterie mobile dans Montmagny-L’Islet

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet annonce la mise en place d’une billetterie mobile dans les MRC de Montmagny et de L’Islet.

Ce nouveau service de proximité est rendu possible grâce à l’entente intervenue entre Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS), le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet et la Halte-Multiservices Saint-Pamphile dans le cadre de la Mesure d’intervention locale incluse dans sa ligne d’affaire du développement économique local.

Cette alliance va plus loin qu’établir de simples points de vente pour les clients des spectacles. C’est maintenant un réseau accessible entre autres pour les événements, les festivals et les organismes culturels et sportifs de la région. Tout est facilement opérationnel dès qu’une connexion Internet est accessible. En effet, ces points de vente mobiles sont équipés d’une imprimante, d’un terminal de paiement et d’un « scanner » permettant, au besoin, de se déplacer partout sur le territoire.

Un point de vente est situé au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu’à la Halte-Multiservices à Saint-Pamphile. Un troisième point de vente pourra répondre à des demandes ponctuelles de services de billetterie.

« C’est un privilège pour nous de faire partie de ce partenariat. Nous sommes fiers de faciliter l’accès à des événements à la population et pensons qu’à court terme, nous pourrons offrir des nouveautés pour nos propres activités. Ces événements pourront maintenant être plus que jamais accessibles pour les gens de toute la région. Nos organisations pourront rayonner de belles façons », de mentionner Claire Wingen, directrice du Centre Socioculturel Gérard-Ouellet.

« Plusieurs spectateurs préfèrent une billetterie traditionnelle plutôt que le web. L’arrivée de la billetterie mobile est un plus pour les gens du secteur sud des deux MRC. Notre commerce, fraîchement rénové, offrira le service de billetterie sept jours sur sept avec le même service qui a fait notre réputation depuis des années », de préciser Francis Simard, représentant de la famille Simard, propriétaire de la Halte-Multiservices de Saint-Pamphile.