Une campagne de valorisation de la langue française… dans la région

Le Mouvement Patriote du Bas-du-Fleuve, initié au printemps 2019 à Rimouski, lance une campagne visant à protéger et valoriser la langue française au Bas-Saint-Laurent.

Cette campagne vise à sensibiliser différents organismes, des entreprises et la population en général à l’urgence de protéger et de valoriser notre langue nationale.

Selon le porte-parole Alain Dion, le Bas-Saint-Laurent n’est pas à l’abri de cette dégradation du français. Il cite en exemple des expressions utilisées comme « Job dating » pour annoncer un salon de l’emploi ou lorsque l’on propose des espaces de « coworking » plutôt que des espaces de travail collaboratif. Il ajoute remarquer que dans les restaurants, cafés, salles d’entraînement et même lors de spectacles de jeunes musiciens ou danseurs, il est difficile d’avoir accès à des chansons de langue française.

« On voulait sensibiliser les gens et faire des interventions. On ne veut pas jouer à la police, mais amener les gens à prendre conscience que c’est fragile la langue française », indique Alain Dion.

« Il y a une sensibilité. Les gens comprennent que oui, à Montréal il y a un danger, mais en région cette fierté de parler la langue française est toujours là et c’est important de la valoriser », dit-il.

La campagne s’échelonnera sur plusieurs mois afin de susciter la réflexion.

« On va aller rencontrer des gens dans les restaurants, dans les cafés, dans les entreprises… On est en train de bâtir un petit dépliant. On va sensibiliser la clientèle, rencontrer l’école de danse, l’école de musique. Et ça, on souhaite le faire plus largement dans tout le Bas-Saint-Laurent, on est juste quelques bénévoles donc on y va petit à petit », a ajouté M. Dion.

Il a aussi dit constater que sur les réseaux sociaux, « le français en prend pour son rhume ».