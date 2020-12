Une campagne pour lutter contre les préjugés envers la pauvreté

Une campagne de sensibilisation est mise en place pour conscientiser la population aux différents préjugés qui visent les personnes en situation de pauvreté.

Plusieurs de ces préjugés sont souvent causés par une méconnaissance de la réalité des personnes assistées sociales. Cette campagne bénéficie d’un financement de 30 827 $ dans le cadre des Alliances pour la solidarité. Des capsules vidéo et radiophoniques seront visibles et audibles pour une campagne d’environ quatre semaines dans les médias traditionnels.

En complément, les vidéos circuleront sur les médias sociaux. Le comité initiateur du projet a cru nécessaire que la scénarisation des vidéos se rapproche au maximum de la réalité en utilisant certains termes péjoratifs et en démontrant les comportements néfastes qui nous entourent afin que les auditeurs s’identifient à ceux-ci.

Le slogan « Socialement, on veut le bien-être » vient renforcer un message important : nous pouvons contribuer à un climat plus sain en prenant conscience de la multitude de préjugés qui s’immiscent régulièrement dans nos quotidiens. Ces préjugés, qu’ils soient conscients ou non, ont des répercussions sur les gens qui vivent de la pauvreté. Cette campagne tentera de sensibiliser la population à cette réalité. Cette campagne de sensibilisation est une initiative du Comité de lutte aux préjugés envers la pauvreté du Bas-Saint-Laurent, qui regroupe des organisations diverses couvrant ainsi le territoire des huit MRC de la région.