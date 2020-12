Une finissante de Saint-Pacôme se distingue parmi les diplômés de l’Institut de technologie agroalimentaire

Camille Durand, de Saint-Pacôme, s’est distinguée à l’occasion de la célébration en l’honneur des diplômés de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) qui s’est tenue virtuellement le samedi 5 décembre dernier.

Finissante du programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments au campus de La Pocatière, Camille a reçu la médaille de mérite du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Cette décoration récompense la ou le diplômé ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les résultats des étudiants de son programme d’études. La médaille du MAPAQ était accompagnée d’une bourse de 500 $.

On lui a également octroyé l’ultime reconnaissance de la cérémonie pour son parcours scolaire exceptionnel, soit la médaille académique de la Gouverneure générale du Canada. Cet honneur est remis aux diplômés qui ont obtenu, dans leur établissement scolaire, la meilleure moyenne au terme de leurs études.

Au cours de la célébration, animée par Arnaud Soly et Jean-Thomas Jobin, l’ITA a souligné l’octroi de 224 diplômes d’études collégiales, dont 146 au campus de Saint-Hyacinthe et 78 au campus de La Pocatière, et de 10 attestations d’études collégiales, portant ainsi le nombre de diplômés de l’Institut à près de 12 000 depuis sa création en 1962.

« L’Institut tient à féliciter chaleureusement l’ensemble des finissantes et des finissants pour leurs efforts et leur réussite. Les diplômés de l’ITA sont des technologues compétents qui joueront un rôle majeur dans notre société et qui sont prêts à relever les nombreux défis associés au rayonnement du secteur bioalimentaire québécois », souligne Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA.