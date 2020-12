Une partie du Bas-Saint-Laurent passe au rouge

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé annonce ce vendredi une mise à jour des paliers d’alerte de certains secteurs de l’est de la région du Bas-Saint-Laurent, soit ceux de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matanie et de La Matapédia, qui passent en zone rouge. Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques demeurent en zone orange.

L’augmentation plus soutenue a débuté le mardi 17 novembre dans la partie est du territoire. Selon le Directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent Sylvain Leduc, les appels à la vigilance ont été nombreux. Toutefois, la progression se poursuit. Le bilan fait état de 23 cas vendredi, mais le système a eu des problèmes techniques et il manque une dizaine de cas au bilan quotidien.

Le Dr Leduc a remarqué qu’il y avait beaucoup de transmission dans des « pseudos » bulles que des travailleurs s’étaient constitués au travail, parfois de dix à 12 personnes. On note aussi des éclosions dans des groupes sportifs. On compte 27 éclosions actives dans le Bas-Saint-Laurent en date de vendredi.

« On avait deux options. Faire passer l’ensemble du Bas-Saint-Laurent en zone rouge ou séparer la région en deux. Considérant les conséquences qui arrivent avec le passage au palier rouge et que pour le KRTB il y a une transmission qui est faible, on souhaitait que les gens continuent de déployer un ensemble de mesures et adhèrent à nos recommandations. Un passage au palier rouge n’aurait pas été facilement admis par une partie de la population », a dit le Dr Leduc au sujet du maintien du KRTB en zone orange plutôt que rouge.

Le KRTB se retrouve donc en sandwich entre deux zones rouges. « On va devoir porter une attention particulière à la situation épidémiologique. »

Réactions

Le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy a salué la décision de la Santé publique de laisser le KRTB en zone orange.

« Je suis heureux que nos particularités sous régionales aient été prises en compte, particulièrement pour notre population et nos commerçants. Nous avions fait des représentations en ce sens compte tenu que la situation au KRTB était stable. Malgré tout, il faut être conscients que la situation demeure fragile et il est important de maintenir nos bonnes habitudes et de continuer à suivre les directives de la Santé publique », a-t-il indiqué.

« On est contents de rester en zone orange, surtout pour nos entreprises de la région. Contents de voir que la Direction de la Santé publique se fit aux chiffres et au fait que notre situation est stable pour prendre cette décision. Nos efforts sont récompensés, mais il faut rester prudents. Je suis de tout cœur avec mon collègue de Rimouski, Jonathan Laterreur et tous les autres, ainsi que les entreprises qui doivent faire face à cette situation », a pour sa part dit Nancy Dubé, directrice de la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet.

En zone rouge, il est impossible de tenir des rassemblements privés, contrairement à la zone orange où on peut recevoir une famille, pour un maximum de six personnes. En zone rouge, les salles à manger des restaurants, les gyms, cinémas, musées, salles de spectacles et bars doivent fermer leurs portes. Impossible de pratiquer un sport organisé également.