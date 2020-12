Une piste de fatbike à Saint-Pamphile

La saison hivernale est maintenant arrivée et c’est le moment pour la Ville de Saint-Pamphile de concrétiser un projet qui est dans l’air depuis août dernier, celui de mettre sur pied un sentier pour la pratique du fatbike. C’est suite à l’initiative de M. Pierre Daigle que ce projet voit le jour.

Grand amateur de vélo et homme d’affaires qui tient depuis l’été dernier une succursale de Tibo Bicyk à Saint-Pamphile, Pierre a proposé l’idée d’un partenariat avec la municipalité afin de faire connaître à la population ce sport de plus en plus répandu. Aussi appelé vélo à roues surdimensionnées, le fatbike est spécialement conçu pour pouvoir circuler sur une piste enneigée, préalablement damée.

Ainsi, grâce au travail des bénévoles aussi responsables du traçage des pistes de ski de fond, le sentier de la Place de la Fraternité est aménagé pour la pratique de ce sport. La piste se poursuit également vers le terrain de soccer, en passant par le terrain de camping et l’arrière de l’école secondaire.

Pour ceux qui aimeraient tenter l’expérience, mais qui n’ont pas l’équipement nécessaire, Pierre offrira à sa boutique du 147, rue Principale le service de location de fatbike à coût abordable. Si vous êtes intéressés, communiquez avec lui au 581 992-8222.