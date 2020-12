Une piste de ski de fond éclairée pour le Club sportif Les Appalaches

Le Club sportif Les Appalaches a maintenant sa piste de ski de fond éclairée. Cette boucle de 800 mètres utilisée notamment par le Corps des Cadets de la Marine Royale Canadienne 260 J. E. Bernier pour leurs entraînements de biathlon représente un investissement d’environ 50 000 $.

Le projet inclut également le nivellement de la piste entretenue par les bénévoles, à même titre que les 50 autres kilomètres de sentiers que le Club met à la disposition de ses membres et visiteurs. Outre le biathlon, cette boucle éclairée est utilisée par l’ensemble des utilisateurs du Club sportif Les Appalaches, notamment les élèves de l’école de ski.

« C’est un investissement qui vaut la peine. On était quelques-uns à faire du ski de soirée avec des lumières frontales en espérant ne pas tomber sur des chevreuils ou des coyotes. Disons que ça sera beaucoup plus sécuritaire de la sorte », image le président Arnaud Maurice.

De l’avis de Ski de fond Québec, ce projet attendu positionne désormais le Club sportif Les Appalaches dans un club sélect dans la province. Comme le soulignait le coordonnateur au développement Maxime Venne, plusieurs clubs près des grands centres souhaiteraient une piste éclairée de la sorte. L’organisation entend maintenant travailler avec l’Unité Régionale de Loisir et de Sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches afin de développer l’intérêt pour le sport et cette installation dans la région.

Salle des skieurs

Clou de la soirée, le dévoilement de la piste de ski de fond éclairée avait été précédé au préalable de la présentation de la salle des skieurs entièrement rénovée et réorganisée au premier niveau du chalet d’accueil. Ces améliorations ont été rendues possibles grâce à plusieurs partenaires qui ont commandité une partie des matériaux de construction et les bénévoles du Club qui se sont impliqués pour une partie des travaux.

Nouveau revêtement de plancher, nouveaux bancs, salle de partage réaménagée, nouvelle boutique et nouveaux casiers offerts par Rousseau Métal permettent d’insuffler une cure de jouvence à cet espace qui n’avait pas été retouché depuis plus d’une vingtaine d’années selon le président du Club. Ces améliorations doivent notamment aider à répondre encore mieux à l’achalandage à la hausse du Club sportif Les Appalaches qui frôlent les 400 membres annuels et qui peut accueillir de 200 à 300 non-membres par jour lors des plus belles journées de la saison.

400 000 $

La piste éclairée ainsi que le réaménagement et la rénovation de la salle des skieurs s’inscrivent dans un projet global de 400 000 $, de déclarer Arnaud Maurice. La plus grosse part de cet investissement est destinée à l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse pour l’entretien des sentiers, dont le dévoilement sera fait au début de la nouvelle année.

« Le conseil d’administration a fait de très grands travaux ces dernières années pour en arriver à la qualité des infrastructures actuelles. Les bénévoles travaillent fort à offrir une qualité de sentiers qui se rapproche de celle qu’on retrouve dans les SÉPAQ. La Municipalité sera toujours là pour appuyer des organisations de la sorte qui nous présentent des dossiers aussi bien préparés et planifiés », a dit fièrement le maire de L’Islet Jean-François Pelletier.

Le préfet de la MRC de L’Islet René Laverdière a quant à lui confirmé l’octroi d’une somme de 74 500 $ au Club sportif les Appalaches provenant du Fonds de développement territorial et économique des MRC de L’Islet et de Montmagny pour l’ensemble du projet de mise à niveau des installations. Le montage financier complet et détaillé de tous ces investissements sera dévoilé lors de la présentation de la nouvelle surfaceuse, de confirmer Arnaud Maurice.