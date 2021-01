Une toute nouvelle entreprise voit le jour au Kamouraska. Ariane Lord propose des produits à saveurs boréales qui permettent de découvrir le goût des plantes sauvages et de la forêt d’ici.

Passionnée par la culture et la transformation de ce type de produits, Ariane Lord de La Pocatière a toujours eu en tête de lancer sa propre entreprise. « Je cherchais surtout à mettre tous mes intérêts ensemble », raconte celle qui a fait ses cours en entrepreneuriat avec le Pavillon-de-L’Avenir pour bien cibler son projet.

Grâce à l’ouverture et la collaboration de la Municipalité de Saint-Pacôme, elle loue trois jours par semaine les cuisines de la salle communautaire, ce qui lui permet de concocter ses recettes qui mettent de l’avant des produits méconnus : granolas, scones, pâtisserie, chocolat chaud… avec une touche boréale. À titre d’exemple, on retrouve la saveur du sapin et de la baie de genièvre dans le chocolat chaud et les épices boréales dans les pacanes.

« Souvent, les gens s’attendent à ce que les épiceries boréales goûtent fort. Pourtant, ce n’est pas le cas, tout est dans le dosage. Certains produits, par exemple, doivent être ajoutés à la toute fin », explique Ariane Lord.

Autant que faire se peut, elle s’approvisionne de produits locaux : farine des Aulnaies, cueillette sauvage, petits fruits locaux, sirop d’érable, miel, etc.

Au-delà de la transformation des produits, qui l’occupe en grande partie cet hiver, l’entrepreneure derrière « Éléonord » a loué une terre pour y cultiver les ingrédients en question. Détentrice d’une Attestation d’études collégiales en cueillette et transformation des champignons forestiers, celle-ci avait découvert aussi le potentiel des produits forestiers non ligneux. Bref, plusieurs ingrédients méconnus qui gagnent à sortir de l’ombre.

Depuis sa fondation, son menu évolue et est rotatif. Pour le moment, elle propose six à sept produits par semaine, surtout pour la collation, le dessert et le déjeuner. Ultimement, des produits salés seront ajoutés.

Pour le moment, elle compte trois points de dépôt (Épicerie chez Daniel de Mont-Carmel, Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies et Marché G&S de Saint-Jean-Port-Joli), en plus de faire la livraison à La Pocatière, Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle. L’achat se fait en ligne, avec un paiement à l’avance. À moyen terme, elle souhaite distribuer ses produits dans différents points de vente qui proposent des produits du terroir dans la région.