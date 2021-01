10 ans de services pour Me Marie-Pier Pelletier et son équipe

Marie-Pier Pelletier, propriétaire d’une étude notariale à Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que toute son équipe annoncent la mise en place de changements positifs pour l’entreprise et sa clientèle après 10 ans de services.

Me Pelletier a fait l’acquisition du greffe de Me Jean-Pierre Ouellet qui pratiquait à L’Islet. Cet achat lui permettra d’assurer la continuité avec les clients de Me Ouellet et d’assurer la conservation de son greffe dans la région.

Ce transfert de greffe comprend l’acquisition de l’ensemble des actes notariés qui ont été signés par Me Ouellet au cours de sa carrière ainsi que les dossiers des dernières années. Aussi, l’entreprise qui se nommait autrefois Étude Notariale L’Islet-Nord change donc de nom pour s’appeler maintenant Marie-Pier Pelletier, notaire.

En plus de ce nouveau nom, un logo à l’image de l’entreprise a été développé par Effervère Design, une agence située à Saint-Jean-Port-Joli. Un nouveau site Web sera créé afin de mieux informer les clients de l’entreprise et d’assurer une meilleure présence en ligne.

Cet outil permettra aux gens de la région de plus facilement retrouver l’information nécessaire concernant le type de servicesofferts, les membres de l’équipe, l’horaire, les changements apportés, etc. Le site web officiel sera bientôt en ligne au www.mppnotaire.com.